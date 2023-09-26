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23:03, 26 сентября 2023Мир

В Пентагоне заявили о неизменной позиции США по поставкам ATACMS Украине

Пентагон: позиция США относительно поставок ВСУ ATACMS не изменилась
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: John Ochieng / Keystone Press Agency

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему по-прежнему нечего объявить в связи с поставками Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических ракет ATACMS. Главной задачей для Вашингтона является обеспечение Киева системами ПВО и артиллерийскими боеприпасами, отметил он во время пресс-конференции.

«Мне нечего объявить в связи с ATACMS, поэтому мой ответ на вопрос будет таким же, каким он был последние десять раз, когда вы меня об этом спрашивали», — ответил Ллойд журналистам.

По его словам, он «провел много времени, обсуждая с союзниками и партнерами предоставление Украине дополнительной военной помощи». Ллойд уточнил, что обсуждал этот вопрос и с главой Минобороны Украины, и с украинском лидером Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что США могут объявить о решении предоставить Киеву ракеты ATACMS с кассетной боевой частью на этой неделе.

При этом издание Financial Times сообщило, что Соединенные Штаты не стали официально объявлять о поставке Украине ATACMS, чтобы об этом не узнала Россия и не смогла заранее «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта».

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    Марина Совина
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