Стало известно о возможных сроках появления на Украине ракет ATACMS

Экс-помощник Залужного: ATACMS могут появиться на Украине на следующей неделе

США могут объявить о решении предоставить Киеву ракеты ATACMS с кассетной боевой частью на этой неделе. Об этом бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс сообщил в интервью журналу Newsweek.

По его словам, соответствующую информацию он получил от американского руководства. Он также отметил, что ATACMS могут появиться на поле боя «уже на следующей неделе».

Ранее издание Financial Times сообщало, что Соединенные Штаты не стали официально объявлять о поставке Украине ATACMS, чтобы об этом не узнала Россия и не смогла заранее «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта».