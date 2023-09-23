В США попытались скрыть от России поставки ATACMS Украине

FT: США не сделали объявления о поставках ATACMS Киеву, чтобы Россия не узнала

В США не стали официально объявлять о поставке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, чтобы Россия об этом не узнала. Об этом сообщает Financial Times.

Такое решение было принято, чтобы не предупреждать Россию, которая в случае, если бы о поставках было объявлено, могла бы «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта».

Решение передать Киеву ATACMS было принято до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Джо Байден заявил главе Украины, что государство передаст «небольшое количество» оперативно-тактических ракетных комплексов, дальность действия которых составляет 300 километров.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Российская армия ответит Украине на поставки ракет ATACMS. По мнению разведчика, американские ракеты вряд ли поменяют ситуацию на поле боя, однако их поставка Киеву будет служить сигналом для Москвы.