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16:28, 23 сентября 2023Мир

В США предупредили Украину об ответе России на поставки ATACMS

Риттер: Россия взорвет ключевую инфраструктуру Киева в ответ на поставки ATACMS

Фото: Wikimedia Commons

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Российская армия ответит Украине на поставки ракет ATACMS. Об этом экс-разведчик заявил в эфире Dialogue Works.

По мнению разведчика, американские ракеты вряд ли поменяют ситуацию на поле боя, однако их поставка Киеву будет служить сигналом для Москвы. «Их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится», — предположил офицер США.

Ранее газета Financial Times писала, что США решили передать Украине ракеты ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но оставили это в секрете. Уточняется, что сначала США отправят небольшое число ракет. Администрация президента США Джо Байдена предпочла не объявлять об этом открыто, говорится в материале.

При этом, по мнению газеты The Wall Street Journal, поставки ракет ATACMS приблизят Германию к решению по поставкам Украине ракет Taurus. Политика Белого дома может напрямую повлиять на решимость немецких властей в вопросе поставок Вооруженным силам Украины.

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    Варвара Кошечкина
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