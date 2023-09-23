Стало известно о желании США оставить в секрете решение по передаче ATACMS Киеву

FT: США решили передать Киеву ракеты ATACMS еще до визита Зеленского в Вашингтон

США решили передать Украине ракеты ATACMS еще до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, но оставили это в секрете. О желании Вашингтона стало известно Financial Times.

«Вашингтон отправит версию ракет [ATACMS], оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой», — сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с темой.

Уточняется, что сначала США отправят небольшое число ракет. Администрация президента США Джо Байдена предпочла не объявлять об этом открыто, говорится в материале.

Вопрос с поставкой Украине тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS обсуждается несколько месяцев. 22 сентября издание Politico опубликовало материал о том, что власти США сомневаются, что поставки ракет ATACMS Украине смогут кардинально изменить ситуацию, хотя и способны помочь украинской армии на поле боя.

