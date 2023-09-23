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15:48, 23 сентября 2023Мир

Стало известно о желании США оставить в секрете решение по передаче ATACMS Киеву

FT: США решили передать Киеву ракеты ATACMS еще до визита Зеленского в Вашингтон

Фото: 8th United States Army / Reuters

США решили передать Украине ракеты ATACMS еще до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, но оставили это в секрете. О желании Вашингтона стало известно Financial Times.

«Вашингтон отправит версию ракет [ATACMS], оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой», — сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с темой.

Уточняется, что сначала США отправят небольшое число ракет. Администрация президента США Джо Байдена предпочла не объявлять об этом открыто, говорится в материале.

Вопрос с поставкой Украине тактических баллистических ракет большой дальности ATACMS обсуждается несколько месяцев. 22 сентября издание Politico опубликовало материал о том, что власти США сомневаются, что поставки ракет ATACMS Украине смогут кардинально изменить ситуацию, хотя и способны помочь украинской армии на поле боя.

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    Виктория Кондратьева
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