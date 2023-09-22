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22:50, 22 сентября 2023Мир

В США усомнились в необходимости поставок ATACMS Украине

Politico: власти США считают, что ATACMS не повлияют на ход конфликта на Украине

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Власти США сомневаются в том, что поставки ракет ATACMS на Украину смогут повлиять на ход конфликта. Об этом рассказала газета Politico.

Отмечается, что американская администрация признает, что ракеты помогут украинской армии на поле боя, однако не верит в их способность кардинально изменить ситуацию.

Ранее Пентагон заявил, что США пока не могут сделать объявление о передаче ракет ATACMS Киеву. По словам оборонного ведомства, анонсировать пока нечего.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS. Он полагает, что страна находится на финишной прямой в вопросе поставок.

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    Марина Совина
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