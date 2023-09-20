Зеленский выразил уверенность в скором получении ракет ATACMS

Зеленский: Киев вышел на финишную прямую в получении ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скором получении Киевом американских ракет ATACMS. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Мы на финишной прямой, я в этом уверен», — сказал Зеленский, подчеркнув, что для Украины неполучение американских ракет будет потерей.

Ранее политик заявил о своих намерениях обсудить поставку ракет с президентом США Джо Байденом. «Для меня очень важны его соображения и поддержка», — пояснил он.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Вашингтон пока не принял решение о передаче Киеву ATACMS и проводит анализ данных, связанных с применением и количеством техники.

