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10:08, 20 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский выразил уверенность в скором получении ракет ATACMS

Зеленский: Киев вышел на финишную прямую в получении ракет ATACMS

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в скором получении Киевом американских ракет ATACMS. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Мы на финишной прямой, я в этом уверен», — сказал Зеленский, подчеркнув, что для Украины неполучение американских ракет будет потерей.

Ранее политик заявил о своих намерениях обсудить поставку ракет с президентом США Джо Байденом. «Для меня очень важны его соображения и поддержка», — пояснил он.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Вашингтон пока не принял решение о передаче Киеву ATACMS и проводит анализ данных, связанных с применением и количеством техники.

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    Алевтина Запольская
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