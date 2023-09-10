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20:46, 10 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский снова захотел обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS

Зеленский заявил, что намерен обсудить с Байденом поставку ракет ATACMS

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своих намерениях обсудить с американским коллегой Джо Байденом поставку дальнобойных ракет ATACMS. Об этом стало известно из интервью украинского политика телекомпании CNN.

«Для меня очень важны его соображения и поддержка. Я буду вновь говорить с президентом Байденом об ATACMS. Это не первый наш диалог, мы движемся», — пояснил он.

По словам украинского президента, руководство страны в Киеве планирует получить подобный тип вооружения уже осенью 2023 года.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет большой дальности ATACMS.

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    Никита Абрамов
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