В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву

Пентагон: США пока не могут что-либо сообщить о передаче Украине ракет ATACMS

В настоящее время Вашингтон не может сделать объявление по вопросу поставок ракет ATACMS на Украину. Об этом РИА Новости сообщили в Пентагоне.

«Нам известно о сообщениях СМИ, но по ATACMS анонсировать нечего», — приводит агентство комментарий военного ведомства.

Ранее телеканал NBC News рассказал, что президент США Джо Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о намерении передать Киеву небольшое количество ракет ATACMS. Уточнялось, что дата передачи ракет и официального заявления об их поставках неизвестны.

Как отметило издание The Washington Post со ссылкой на источники, американское руководство близко к решению о передаче Украине ATACMS в кассетном исполнении. При этом Белый дом заявил, что Вашингтон пока не будет поставлять Киеву ракеты.