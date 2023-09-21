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20:37, 21 сентября 2023Мир

Белый дом прокомментировал возможные поставки ракет Украине

Белый дом: США пока не будут поставлять Украине ракеты ATACMS

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

США пока не будут поставлять Украине ракеты ATACMS. Так Белый дом прокомментировал возможные поставки ракет Киеву, передает РИА Новости.

«[Президент США Джо Байден] пришел к заключению о том, что не станет поставлять ATACMS [в настоящее время]. Однако он также не снимает это с рассмотрения в будущем», — сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее в США рассказали о первостепенных просьбах президента Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что прежде всего он просит у Вашингтона поставить тактические ракеты и истребители.

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    Виктория Кондратьева
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