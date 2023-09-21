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18:45, 21 сентября 2023Мир

В США рассказали о первостепенных просьбах Зеленского

Конгрессмен США: Зеленский просит у Вашингтона в первую очередь ATACMS и F-16

Фото: Omar Marques / Getty Images

Прежде всего президент Украины Владимир Зеленский просит у Вашингтона поставить тактические ракеты и истребители. О первостепенных просьбах украинского лидера рассказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас), его слова приводит ТАСС.

«В первую очередь две вещи: прикрытие с воздуха, то есть самолеты F-16, и ATACMS», — заявил законодатель, отвечая на вопрос о запросах Зеленского.

По его словам, Киеву необходима дальнобойная артиллерия, чтобы наносить удары по Крыму, откуда взлетают беспилотники иранского производства, однако в настоящее время он ей не обладает. Кроме того, Маккол предложил прописать в законопроекте об ассигнованиях все вооружения, которые Зеленский запрашивает и которые администрация не предоставляет.

По мнению конгрессмена, на это согласятся другие члены Конгресса со стороны обеих партий.

Ранее в Конгрессе США выступили против военной помощи Украине. Уточняется, что почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов.

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    Виктория Кондратьева
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