В Конгрессе США выступили против военной помощи Украине

WSJ: почти 30 республиканцев заявили об отклонении запроса на помощь Киеву

Почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Было бы абсурдным отказом от ответственности удовлетворить этот запрос, не зная ответы на эти вопросы. По этим причинам мы выступаем против дополнительных расходов на войну на Украине, включенных в ваш запрос», — заявили парламентарии.

Подписавшие обращение политики отметили, что США не обозначили конечную цель выделения помощи Киеву. Они потребовали деталей о ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объяснения стратегии Вашингтона в целом.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пройдут 21 сентября. Вашингтон рассчитывает получить данные о текущей ситуации на поле боя и заверить Киев в дальнейшей поддержке.