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13:28, 21 сентября 2023Мир

В Конгрессе США выступили против военной помощи Украине

WSJ: почти 30 республиканцев заявили об отклонении запроса на помощь Киеву
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Почти 30 республиканцев заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Киеву в размере 24 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Было бы абсурдным отказом от ответственности удовлетворить этот запрос, не зная ответы на эти вопросы. По этим причинам мы выступаем против дополнительных расходов на войну на Украине, включенных в ваш запрос», — заявили парламентарии.

Подписавшие обращение политики отметили, что США не обозначили конечную цель выделения помощи Киеву. Они потребовали деталей о ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объяснения стратегии Вашингтона в целом.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена пройдут 21 сентября. Вашингтон рассчитывает получить данные о текущей ситуации на поле боя и заверить Киев в дальнейшей поддержке.

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    Максим Габриелян
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