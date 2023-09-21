В США рассказали об ожиданиях от будущих переговоров Байдена и Зеленского

Белый дом: Байден планирует получить от Зеленского данные о ситуации на Украине

Переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдут в Белом доме 21 сентября, администрация США рассчитывает получить данные о текущей ситуации на поле боя и заверить Киев в дальнейшей поддержке. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

«Президент ждет встречи, чтобы получить видение ситуации непосредственно от верховного командующего Украины», — отметил он.

По словам Кирби, Вашингтон будет делать то, «что в наших силах, чтобы помочь Киеву достичь успеха в контрнаступлении и после него».

Представитель Белого дома упомянул, что утром 21 сентября Зеленский посетит конгресс США, после чего направится в пентагон на переговоры с военным руководством США. Предстоящие переговоры станут третьим визитом Зеленского в Штаты.

Ранее сообщалось, что США намерены в четверг, 21 сентября, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи. Журналисты не уточнили примерную стоимость пакета и его содержание, однако отмечается, что он будет значительным. Как отмечалось, объявление о выделении дополнительных мер поддержки Киеву приурочено к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.