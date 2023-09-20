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17:38, 20 сентября 2023Мир

США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине

Sky News: США объявят о значительном пакете военной помощи Украине 21 сентября

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США намерены в четверг, 21 сентября, объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на неназванного американского чиновника, близкого к ситуации.

Источник канала не уточнил примерную стоимость пакета и его содержание, однако отмечается, что он будет значительным.

Издание подчеркивает, что объявление о выделении дополнительных мер поддержки Киеву приурочено к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

США являются одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. В начале сентября Пентагон подсчитал общий объем военной поддержки Киева. По данным ведомства, сумма военной помощи за время президентства Джо Байдена превысила 44,4 миллиарда долларов.

Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 21 сентября. Это встреча станет третьей. Ранее они провели переговоры в феврале 2023 года.

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    Варвара Кошечкина
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