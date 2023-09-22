Байден заявил о передаче Украине партии ракет ATACMS

NBC: Байден проинформировал Зеленского о передаче ракет ATACMS

Президент США Джо Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон передаст Киеву небольшое количество ракет ATACMS. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Президент Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что США предоставят малое количество дальнобойных ракет», — говорится в сообщении.

Источники также сообщили, что пока дата передачи ракет и официального заявления об их поставках неизвестны. Ожидается, что об этом будет отдельно заявлено в официальном сообщении Белого дома.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМС) США Скотт Риттер заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы заблокируют американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По его словам, система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое сможет перехватить ракеты до достижения ими цели.