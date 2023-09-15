В США спрогнозировали действия России в случае отправки ATACMS Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия заблокирует ракеты ATACMS, если США отправят их ВСУ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы заблокируют американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он написал в своей статье для Sputnik International.

По его словам, система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое сможет перехватить ракеты до достижения ими цели.

В Пентагоне прекрасно осведомлены, что Россия может перехватить снаряды такой модификации, считает он. Риттер также добавил, что ATACMS не поможет Киеву, как и все остальное оружие, переданное ВСУ Соединенными Штатами.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет ATACMS. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон не изменил свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.