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08:34, 15 сентября 2023Мир

В США спрогнозировали действия России в случае отправки ATACMS Украине

Экс-разведчик Риттер: Россия заблокирует ракеты ATACMS, если США отправят их ВСУ

Фото: 8th United States Army / Reuters

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы заблокируют американские ракеты ATACMS, если Запад решит поставить их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом он написал в своей статье для Sputnik International.

По его словам, система ATACMS окажется под ударом российского противоракетного оружия, которое сможет перехватить ракеты до достижения ими цели.

В Пентагоне прекрасно осведомлены, что Россия может перехватить снаряды такой модификации, считает он. Риттер также добавил, что ATACMS не поможет Киеву, как и все остальное оружие, переданное ВСУ Соединенными Штатами.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет ATACMS. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон не изменил свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

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    Марина Совина
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