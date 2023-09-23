Германия приблизилась к решению по передаче Украине крылатых ракет

WSJ: Германия может решиться на передачу Taurus Украине после поставок ATACMS

Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus, если США передадут ей тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, Берлин давал понять, что сотрудничает с Вашингтоном в сфере новых поставок для Киева. Поэтому политика Белого дома может напрямую повлиять на решимость немецких властей в вопросе поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

WSJ пишет, что официальные лица США заявили о передаче небольшого количества ракет тактической ракетной системы ATACMS в ближайшие недели.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен обратилась к правительству Германии с вопросом о том, известно ли ему, что рассматриваемые к поставке Украине немецкие крылатые ракеты Taurus могут нести ядерный заряд.

22 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом по поводу поставок ракет ATACMS. Комментируя возможность поставки Украине этих дальнобойных ракет, глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений.

