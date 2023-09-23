Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 23 сентября 2023Мир

Германия приблизилась к решению по передаче Украине крылатых ракет

WSJ: Германия может решиться на передачу Taurus Украине после поставок ATACMS

Фото: Alex Babenko / Reuters

Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus, если США передадут ей тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, Берлин давал понять, что сотрудничает с Вашингтоном в сфере новых поставок для Киева. Поэтому политика Белого дома может напрямую повлиять на решимость немецких властей в вопросе поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

WSJ пишет, что официальные лица США заявили о передаче небольшого количества ракет тактической ракетной системы ATACMS в ближайшие недели.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен обратилась к правительству Германии с вопросом о том, известно ли ему, что рассматриваемые к поставке Украине немецкие крылатые ракеты Taurus могут нести ядерный заряд.

22 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом по поводу поставок ракет ATACMS. Комментируя возможность поставки Украине этих дальнобойных ракет, глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Германия приблизилась к решению по передаче Украине крылатых ракет

    Школьница оказалась в реанимации из-за страха получить четверку

    В Норвегии задержали представившегося бойцом «Вагнера» россиянина

    В Ереване создали стихийный мемориал в память о российских миротворцах

    Счетная палата США заявила о неготовности F-35 к войне

    Власти объяснили звук взрыва в Крыму

    Назван самый известный магазин грибов советской Москвы

    Аниматора в костюме Петра I задержали за мошенничество

    Во Франции возмутились заявлением фон дер Ляйен по Украине

    Британию обвинили в провоцировании ядерной войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости