Блинкен прокомментировал поставки ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

Блинкен заявил о постоянном контакте с Украиной по поводу поставок ракет ATACMS

США находятся в постоянном контакте с Украиной по поводу поставок ракет ATACMS. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Комментируя возможность поставки Украине этих дальнобойных ракет, глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений.

Ранее Пентагон заявил, что США пока не могут сделать объявление о передаче ракет ATACMS Киеву. По словам оборонного ведомства, анонсировать пока нечего.

В свою очередь, Владимир Зеленский выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS. Он полагает, что страна находится на финишной прямой в вопросе поставок.