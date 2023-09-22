Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:56, 22 сентября 2023Бывший СССР

Блинкен прокомментировал поставки ВСУ дальнобойных ракет ATACMS

Блинкен заявил о постоянном контакте с Украиной по поводу поставок ракет ATACMS

Фото: United States Army / Reuters

США находятся в постоянном контакте с Украиной по поводу поставок ракет ATACMS. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Комментируя возможность поставки Украине этих дальнобойных ракет, глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений.

Ранее Пентагон заявил, что США пока не могут сделать объявление о передаче ракет ATACMS Киеву. По словам оборонного ведомства, анонсировать пока нечего.

В свою очередь, Владимир Зеленский выразил уверенность в скором получении Киевом ракет ATACMS. Он полагает, что страна находится на финишной прямой в вопросе поставок.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву

    Канада передаст Украине десятки дронов

    Российский полковник предсказал вторжение Польши на Украину

    Умерла вторая жена Константина Райкина

    Чимаев сменил гражданство

    Кристина Асмус заявила о желании родить второго ребенка

    Конфуз Зеленского на пресс-конференции вызвал улыбку у Байдена

    В Запорожье произошли взрывы

    В США усомнились в необходимости поставок ATACMS Украине

    Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости