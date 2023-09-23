В Германии обеспокоились из-за способности ракет Taurus нести ядерный заряд

В бундестаге не обеспокоились из-за способности ракет Taurus нести ядерный заряд

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагдален обратилась к правительству Германии с вопросом о том, известно ли ему, что рассматриваемые к поставке Украине немецкие крылатые ракеты Taurus могут нести ядерный заряд. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим парламентским запросом Дагдален.

«Известно ли федеральному правительству, что крылатые ракеты Taurus имеют различную компоновку (многозарядная боеголовка, модульная полезная нагрузка) и, следовательно, могут быть оснащены ядерным оружием, особенно на фоне того, что создание ядерного арсенала Украины, к примеру, было инициировано бывшим послом Украины в Германии Андреем Мельником?» — говорится в ее обращении.

Более того, она задала вопрос относительно возможного ограничения дальности действий крылатых ракет.

«Верно ли, по данным правительства, что обсуждаемое ограничение дальности действия крылатых ракет, согласно заявлениям военных экспертов, не подлежит пересмотру?» — спросила также Дагдален.

Депутату ответил парламентский госсекретарь министерства обороны Германии Томас Хитшлер. Он заявил, что «на вопрос нельзя ответить в открытой форме», сославшись на секретность запрашиваемых данных.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала, что правительство Украины надеется получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus, однако Берлин пока не принял окончательное решение по данному вопросу.

«Это весьма высокотехнологичное оружие. Именно поэтому мы должны очень тщательно изучить, как оно может применяться», — сказала она.