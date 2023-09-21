Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 21 сентября 2023Мир

В Германии прокомментировали возможность поставок ракет Taurus ВСУ

Глава МИД ФРГ Бербок: обсуждение поставки ракет Taurus Киеву продолжается

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировали возможность поставок ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Министр заявила, что обсуждение данного вопроса еще продолжается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ZDF.

По ее словам, правительство Украины надеется получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus, однако Берлин пока не принял окончательное решение по данному вопросу. «Это весьма высокотехнологичное оружие. Именно поэтому мы должны очень тщательно изучить, как оно может применяться», — сказала Бербок.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН и обсудил вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus. Шольц подчеркнул, что несет ответственность за то, чтобы ФРГ не принимала «неверных решений, которые имели бы фатальные последствия».

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели ограничения на вывоз топлива за рубеж

    В США заявили о холодном приеме Зеленского в Вашингтоне

    Релиз iPhone 15 во Франции могут сорвать

    В России резко обвалились цены на картошку

    Российские средства ПВО сбили крылатые ракеты Storm Shadow

    Московское «Динамо» победило «Амур» в овертайме матча КХЛ

    Российские войска нанесли удар по центрам подготовки украинских диверсантов

    Концерт Полины Гагариной в Омске отменили без объяснения причин

    Семью сняли с рейса из-за тяжелой аллергии ребенка на орехи

    В Турции продолжили повышать ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости