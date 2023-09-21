В Германии прокомментировали возможность поставок ракет Taurus ВСУ

Глава МИД ФРГ Бербок: обсуждение поставки ракет Taurus Киеву продолжается

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прокомментировали возможность поставок ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Министр заявила, что обсуждение данного вопроса еще продолжается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ZDF.

По ее словам, правительство Украины надеется получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus, однако Берлин пока не принял окончательное решение по данному вопросу. «Это весьма высокотехнологичное оружие. Именно поэтому мы должны очень тщательно изучить, как оно может применяться», — сказала Бербок.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН и обсудил вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus. Шольц подчеркнул, что несет ответственность за то, чтобы ФРГ не принимала «неверных решений, которые имели бы фатальные последствия».