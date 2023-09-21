Шольц встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

Олаф Шольц встретился с Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Владимир Зеленский провели встречу на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

«В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине», — сказано в официальном сообщении.

Шольц и Зеленский в ходе переговоров призвали к возобновлению зерновой сделки, а также сообщили о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности по отношению к Украине.

Ранее немецкие СМИ написали, что Олаф Шольц выступил с речью на 78-й сессии Генассамблеи ООН перед практически пустым залом. Уточнялось, что выступление политика выпало на конец дня, поэтому мало кто остался, чтобы послушать канцлера.

Кроме того, Олаф Шольц не стал прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине, однако заверил Киев в постоянной поддержке. При этом, говоря о возможности поставок Киеву ракет Taurus, Шольц подчеркнул, что несет ответственность за то, чтобы ФРГ не принимала «неверных решений, которые имели бы фатальные последствия».