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10:12, 16 сентября 2023Мир

Шольц заявил о готовности поддерживать Киев в течение всего конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Шольц не стал прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине, однако заверил Киев в постоянной поддержке. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

По словам Шольца, никто не знает, как долго продлятся боевые действия. «Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке», — сказал он.

Говоря о возможности поставок Киеву ракет Taurus, Шольц подчеркнул, что несет ответственность за то, чтобы ФРГ не принимала «неверных решений, которые имели бы фатальные последствия». Он подчеркнул, что очень тщательно обдумывает каждое решение.

Ранее глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман обвинила Шольца в блокировке поставок дальнобойных ракет Taurus Киеву. Она задалась вопросом, чего же ждет Шольц. «Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно», — написала Штрак-Циммерман.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объяснил, что Германия не желает поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за страха перед Россией. «С нашей точки зрения, совершенно неправильно», — подчеркнул он.

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    Константин Лысяков
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