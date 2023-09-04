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13:43, 4 сентября 2023Мир

В бундестаге уличили Шольца в блокировании поставок Украине ракет Taurus

Депутат бундестага Штрак-Циммерман: Шольц не хочет поставлять Украине Taurus

Фото: Sergey Kohl / Shutterstock / Fotodom

Канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву. С таким обвинением выступила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в своем посте, опубликованном в социальной сети Х (бывший Twitter).

Критикуя канцлера, депутат задалась вопросом, чего же ждет Шольц.

«Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно», — написала она.

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