Шольца обвинили во вредительстве Германии и Украине

Welt: Шольц вредит Германии и Украине, сомневаясь в отправке ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц вредит и ФРГ, и Украине, сомневаясь в решении о поставке Киеву ракет Taurus. Об этом написал обозреватель Welt Тор Барфус.

«Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа», — подчеркнул журналист.

По мнению Барфуса, Шольц «слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания». Политик подрывает доверие к самому себе, подчеркнул журналист.

Барфус заявил, что Taurus «не изменят правила игры» на поле боя.

Ранее Олаф Шольц прокомментировал дискуссии о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, пока в данном вопросе ничего не изменилось. Шольц подчеркнул, что внимание сосредоточено на поставках Киеву средств противовоздушной обороны тяжелой артиллерии и танков.

Ранее сообщалось, что Берлин ведет переговоры с компанией-производителем ракетных систем MBDA о передаче Украине крылатых ракет Taurus. При этом отмечалось, что на немецкое правительство в этом вопросе «оказывается давление» со стороны депутатов бундестага.