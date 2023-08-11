Шольц прокомментировал дискуссии о поставках Taurus Украине

Шольц: внимание сосредоточено на поставках Киеву средств ПВО и танков

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с изданием Thueringer Allgemeine прокомментировал дискуссии о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

По его словам, пока в данном вопросе ничего не изменилось. Шольц подчеркнул, что внимание сосредоточено на поставках Киеву средств противовоздушной обороны тяжелой артиллерии и танков. И это курс, по которому правительство будет двигаться «в тесном сотрудничестве с международными партнерами», заключил канцлер.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что Берлин ведет переговоры с компанией-производителем ракетных систем MBDA о передаче Украине крылатых ракет Taurus.

В свою очередь немецкая газета BILD сообщила, что Берлин отложил принятие решения о возможной поставке ракет. При этом источник издания отметил, что на немецкое правительство в этом вопросе «оказывается давление» со стороны депутатов бундестага.