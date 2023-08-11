Стало известно о переговорах Германии о передаче Украине крылатых ракет Taurus

Reuters: ФРГ договаривается с компанией MBDA о передаче Украине ракет Taurus

Власти ФРГ ведут переговоры с компанией-производителем ракетных систем MBDA о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что правительство Германии общается с производителем ракет европейской компанией MBDA о поставках ракет Вооруженным силам Украины.

Der Spiegel пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет исключить возможность нанесения ударов по российской территории путем технических доработок ракет Taurus. Он обеспокоен эскалацией конфликта на Украине.

Издание сообщило, что такая доработка вполне возможна, но она требует несколько недель. После модификации ракет Шольц может одобрить их отправку Украине.

Ранее стало известно, что Берлин в скором времени огласит решение о возможных поставках дальнобойных ракет немецкого производства Taurus Вооруженным силам Украины. Канцелярия немецкого канцлера Олафа Шольца в настоящее время принимает решение, находясь в контакте с США.