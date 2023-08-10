Стало известно о скором решении Берлина по вопросу поставок Taurus Украине

T-online: ФРГ скоро может огласить решение о поставках ВСУ крылатых ракет Taurus

Берлин в скором времени огласит свое решение о возможных поставках дальнобойных ракет немецкого производства Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает T-online со ссылкой на источники в правящей партии ФРГ.

По информации издания, полученной из кругов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), правительство ФРГ хочет скоро объявить о поставке Киеву крылатых ракет Taurus. При этом отмечается, что канцелярия немецкого канцлера Олафа Шольца в настоящее время принимает решение, находясь в контакте с США, самым важным партнером Германии по НАТО и крупнейшим сторонником Украины.

Также изданию стало известно из кругов правящих партий, что ВВС Германии дали «зеленый свет» на поставку немецких Taurus. Кроме того, пишет T-online, на прошлой неделе канцелярия Шольца попросила Министерство обороны Германии представить доклад, в котором обозначались наиболее важные факты о Taurus, в том числе, их наличие в бундесвере, риски и эффективность оружия.

Несколько неназванных социал-демократов подтвердили изданию, что скоординированные действия, с США в том числе, являются обязательным условием согласования Щольцем поставок новых систем вооружений Украине.

Ранее депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен предупредила, что поставки дальнобойных ракет немецкого производства Taurus ВСУ могут привести к втягиванию Германии в украинский конфликт и прямому военному столкновению с Россией.

В начале июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отказе страны передавать Украине Taurus. Он пояснил, что выступает против использования поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов по России.