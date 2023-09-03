Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 3 сентября 2023Мир

Германию предупредили об опасности поставок ВСУ ракет Taurus

Линднер призвал исключить вовлечение ФРГ в кризисе при поставке ВСУ ракет Taurus

Фото: Unsplash

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рассказал, чем могут быть опасны поставки ракет дальнего действа Taurus Вооруженным силам Украины. Об этом он высказался в беседе с телеканалом ARD.

Линднер предупредил Германию об опасности поставок ВСУ ракет Taurus и призвал исключить вовлечение страны в кризисе на Украине.

«Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником войны», — подчеркнул министр.

Ранее обозреватель Welt Тор Барфус заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вредит и Германии, и Украине, сомневаясь в решении о поставке Киеву ракет Taurus. «Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский решил сменить министра обороны Украины

    В «Ахмате» заявили об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

    Путин и Эрдоган обсудят обмен пленными между Россией и Украиной

    «Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ

    В Госдуме отвергли призыв Зеленского о выводе российских войск из Крыма

    В Польше отметили ухудшение положения ВСУ за лето

    В США анонсировали голосование по импичменту Байдену

    В Европе призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности

    Германию предупредили об опасности поставок ВСУ ракет Taurus

    Зеленского уличили во лжи о жизни в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости