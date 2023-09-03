Германию предупредили об опасности поставок ВСУ ракет Taurus

Линднер призвал исключить вовлечение ФРГ в кризисе при поставке ВСУ ракет Taurus

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рассказал, чем могут быть опасны поставки ракет дальнего действа Taurus Вооруженным силам Украины. Об этом он высказался в беседе с телеканалом ARD.

Линднер предупредил Германию об опасности поставок ВСУ ракет Taurus и призвал исключить вовлечение страны в кризисе на Украине.

«Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником войны», — подчеркнул министр.

Ранее обозреватель Welt Тор Барфус заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вредит и Германии, и Украине, сомневаясь в решении о поставке Киеву ракет Taurus. «Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа», — отметил он.