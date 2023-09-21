Зал ГА ООН опустел во время выступления Шольца

Bild: зал Генассамблеи ООН опустел во время выступления канцлера Германии Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с речью на 78-й сессии Генассамблеи ООН перед практически пустым залом, пишет Bild.

По данным издания, выступление политика выпало на конец дня, поэтому мало кто остался, чтобы послушать канцлера.

«Экс-канцлер Ангела Меркель также выступила в очень малолюдном зале. Зал по-настоящему полон только тогда, когда говорит президент США. Со всеми последующими выступающими он становится все более пустым», — пишет автор статьи.

Отмечается, что дипломаты чаще всего смотрят речь политиков в записи и анализируют для своих правительств.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ во время выступления на Генеральной ассамблее ООН предостерег от «фиктивного мира» при урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, политик, комментируя мирные инициативы разных стран, добавил, что украинский конфликт имеет «невыносимые последствия» по всему миру.