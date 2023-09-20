Канцлер Германии предостерег от «фиктивного мира» на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: необходимо остерегаться фиктивных решений по миру на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Генеральной ассамблее ООН предостерег от «фиктивного мира» при урегулировании конфликта на Украине. Об сообщает издание Handelsblatt.

Он отметил, что нельзя навязывать условия мирного урегулирования против воли Украины. «Мы должны остерегаться псевдорешений, в названии которых есть слово «мир», потому что мир без свободы означает угнетение», — сказал политик.

Шольц, комментируя мирные инициативы разных стран, добавил, что украинский конфликт имеет «невыносимые последствия» по всему миру, хорошо и правильно, что многие страны также принимают участие в поисках решений по его урегулированию.

Ранее канцлер ФРГ назвал условие начала мирных переговоров по ситуации на Украине. По его мнению, оно заключается в том, что Россия должна вывести войска. Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».