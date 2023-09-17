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19:32, 17 сентября 2023Мир

Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по Украине

Шольц: для начала мирных переговоров Россия должна вывести войска с Украины

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие начала мирных переговоров по ситуации на Украине. Его политик озвучил во время выступления на федеральном конгрессе профсоюза Verdi, сообщает РИА Новости.

«Условие в том, что президент РФ должен согласиться вывести войска — это условие для переговоров», — заявил Шольц.

Он также назвал циничными призывы к ведению мирных переговоров «к стране, на территории которой танки другой страны».

Ранее в сентябре Шольц не стал прогнозировать сроки окончания конфликта на Украине, однако заверил Киев в постоянной поддержке.

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