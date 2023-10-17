«Хотим застать русских врасплох». Что говорят на Западе о передаче Украине дальнобойных ракет?

CNN: США хотели застать Россию врасплох тайной поставкой Киеву ракет ATACMS

Украине тайно передали ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS). Таким образом поставщик вооружения в лице США захотел застать Россию врасплох, сообщает американский телеканал CNN.

В последние недели США решили отправить их по-тихому, потому что они хотели застать русских врасплох, сообщил чиновник CNN Американский телеканал

Эффект внезапности должен был быть достигнут и благодаря тому, что президент США Джо Байден не сразу согласился послать оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), этому предшествовали долгие споры в публичном поле. В материале подчеркивается, что США не впервые практикует тайную передачу оружия Украине. По мнению авторов статьи, в этот раз Пентагон избрал эту стратегию намеренно.

Ранее тайную передачу ATACMS на Украину подтвердила газета The Wall Street Journal. По мнению источников американского издания, этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского наступления.

На что способны ATACMS

Недавно стало известно, что американский лидер Джо Байден согласился предоставить ВСУ ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, при условии, что их будут использовать на ограниченной территории. Эти версии ракет оснащены бомбами меньшего размера, которые могут нанести ущерб на большой территории.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что Украина впервые применила ракеты США ATACMS. Он выразил благодарность и заявил, что договоренности, заключенные с президентом США, выполняются. По словам Зеленского, ракеты уже «себя показали».

Конвенция по кассетным боеприпасам (конвенция Осло) вступила в силу в 2010 году. Она запрещает применение, разработку, производство, передачу, и хранение кассетных боеприпасов. Она также осуждает помощь, поощрение и побуждение кого-либо к деятельности, запрещенной для государства-участника соглашения. США, Китай, Россия и Украина отказались от участия в конвенции.

Дальнобойные американские ракеты ATACMS, которые Вашингтон передал Украине, способны поражать цели на очень большом расстоянии. Существует несколько видов такого вооружения, и Киев получит не самое современное, считает военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«В США существует несколько типов ракет: ракеты с осколочно-фугасными боевыми частями, системы точного наведения — это все современные ракеты. Таких современных ракет у США не хватает, даже последняя поставка на Тайвань у них задерживается. Также есть старые ракеты, которые идут не под списание, а под модернизацию. Это два типа ракет с дальностью пуска 150-300 километров и кассетной частью. Скорее всего, США вместо того, чтобы модернизировать или утилизировать эти ракеты, передадут их Украине», — сказал он.

По словам Дрозденко, подобные боеприпасы могут серьезнее и более глубоко отрабатывать цели ВС РФ, такие как пункты управления, войска на передислокации, места хранения техники, коммуникационно-логистические узлы. Чтобы этого избежать, российским войскам придется сильнее рассредоточивать инфраструктуру, глубже уводить центры управления. Однако стоит помнить, что атакам противника могут успешно противостоять системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Это ракета дальностью как минимум 300 километров. В принципе, это серьезное дальнобойное оружие, которое стреляет из установки HIMARS», — заявил капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Он уверен, что ВСУ попытается использовать переданные США ракеты ATACMS для атак на полуостров Крым.

Ранее на Западе отреагировали на применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS. Представитель генсека международной организации выступил с заявлением, что ООН уже продолжительное время выступает против применения кассетных боеприпасов в любом конфликте.

Могут ли ATACMS повлиять на ход украинского контрнаступления

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, передача ВСУ ракет ATACMS не повлияет на ход спецоперации и не станет решающим толчком для украинского наступления, но может создать определенную напряженность в действиях противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Даже если Украине поставят ракеты ATACMS в количестве ста штук, то они смогут обстреливать какие-то территории, но изменить соотношение сил и средств они не смогут. Чтобы изменить это соотношение на фронте, необходимо, чтобы количественные характеристики превосходили наши войска хотя бы в 2,5-3 раза, чего в данный момент достичь невозможно», — высказал мнение полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт Дмитрий Корнев отметил, что противник может получить локальное преимущество, пока российская сторона не изучит переданное Киеву новейшее вооружение и не выработает методологию борьбы с ним. Однако, по его словам, это преимущество едва ли можно будет назвать решающим.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Киев уже атаковал боеприпасами ATACMS Бердянск в ночь на 17 октября. Власти Бердянска действительно уведомляли, что в городе ночью сработали системы ПВО, однако никакой информации о разрушениях не поступало.