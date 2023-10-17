Зеленский подтвердил применение Украиной американских ракет ATACMS

Зеленский в видеообращении подтвердил применение американских ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем видеообращении применение американских тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.

Он поблагодарил США и сообщил, что договоренности с американским президентом Джо Байденом выполняются.

«Исполняются очень точно — ATACMS себя показали», — сказал Зеленский.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно передали Украине тактические ракеты ATACMS. Источники американского издания уверяют, что этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского наступления.