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18:59, 17 октября 2023Бывший СССР

Зеленский подтвердил применение Украиной американских ракет ATACMS

Зеленский в видеообращении подтвердил применение американских ракет ATACMS

Фото: Juan Medina / Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем видеообращении применение американских тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.

Он поблагодарил США и сообщил, что договоренности с американским президентом Джо Байденом выполняются.

«Исполняются очень точно — ATACMS себя показали», — сказал Зеленский.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно передали Украине тактические ракеты ATACMS. Источники американского издания уверяют, что этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского наступления.

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    Александр Слабиев
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