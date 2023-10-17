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19:39, 17 октября 2023Мир

В ООН отреагировали на применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS

В ООН выступили против использования кассетных боеприпасов в конфликтах

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на применение Киевом американских дальнобойных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Его слова приводит ТАСС.

Дюжаррик заявил, что международная организация уже продолжительное время выступает против применения кассетных боеприпасов в любом конфликте.

Во вторник, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение тактических ракет ATACMS.

В этот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно передали Украине данный вид вооружения. Источники американского издания уверяли, что эти ракеты в случае применения повысят потенциал и оперативные возможности украинского наступления.

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    Варвара Кошечкина
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