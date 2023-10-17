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15:48, 17 октября 2023Бывший СССР

Украинский депутат заявил об использовании ATACMS для удара по Бердянску

Гончаренко: ВСУ ударили по Бердянску поставленными США ракетами ATACMS

Фото: John Hamilton

Американские ракеты большой дальности ATACMS уже на Украине, их использовали для атаки по Бердянску. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Ранее власти Бердянска сообщили, что в городе ночью сработали системы ПВО. Информация о разрушениях не поступала.

«Ну что, ATACMS уже у нас… Спасибо нашим партнерам», — написал Гончаренко.

По его словам, именно этими снарядами был атакован Бердянск.

9 октября стало известно о готовности президента США Джо Байдена передать Украине ракеты ATACMS. The New Yorker отметила, что глава государства почти год сопротивлялся этому, так как боялся, что их отправка может привести к эскалации конфликта.

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    Алевтина Запольская
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