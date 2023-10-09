Стало известно о готовности Байдена передать Украине ракеты ATACMS

New Yorker: президент США Байден одобрил передачу Украине ракет ATACMS

Президент США Джо Байден в сентябре уведомил о готовности передать Украине ракеты ATACMS, пишет журнал The New Yorker.

Как уточнило издание, Байден одобрил отправку ракет Киеву незадолго до второго визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон после начала специальной военной операции (СВО). По мнению автора, американский лидер почти год сопротивлялся этому, так как боялся, что их отправка может привести к эскалации конфликта.

Ранее Пентагон заявил, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине ракеты ATACMS, как только Байден даст согласие. Стало известно, что Украина может применить ракеты ATACMS производства США для ударов по жилым кварталам Донбасса и Крыма.

Обозреватели американского издания The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей считают, что баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью до 300 километров, которые США могут поставить Украине, создадут проблемы России.