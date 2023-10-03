Пентагон назвал условие поставок ракет ATACMS Украине

Пентагон: США передадут Украине ракеты ATACMS сразу после согласия Байдена

Соединенные Штаты Америки передадут Украине ракеты ATACMS, как только президент США Джо Байден даст согласие. Об этом сообщили в Пентагоне, передает ТАСС.

«Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае, если президент решит это сделать. Пентагон давно готовился к такому развитию событий», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее обозреватели американского издания The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей заявили, что баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью до 300 километров, которые США могут поставить Украине, создадут проблемы России.