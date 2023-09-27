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12:41, 27 сентября 2023Бывший СССР

МИД оценил возможную передачу Киеву ракет ATACMS

Захарова: Киев применит ракеты ATACMS для ударов по жилым кварталам Крыма

Фото: 8th United States Army / Reuters

Украина будет применять ракеты ATACMS производства США для ударов по жилым кварталам Донбасса и Крыма. Так оценила возможную передачу Киеву снарядов официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать — (...) этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма», — сказала она.

26 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему по-прежнему нечего объявить в связи с поставками Украине тактических ракет ATACMS. По его словам, главной задачей для Вашингтона является обеспечение Киева системами ПВО и артиллерийскими боеприпасами.

При этом днем ранее сообщалось, что США могут объявить о решении предоставить Киеву ракеты ATACMS с кассетной боевой частью на этой неделе.

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    Кристина Есикова
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