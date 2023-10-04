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11:06, 4 октября 2023Бывший СССР

В России оценили влияние переданных Киеву новейших вооружений на СВО

Военный эксперт Дмитрий Корнев: у Киева есть оружие, с которым сложно справиться

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут около месяца вести активные бои и пытаться улучшить свои позиции на южном направлении. Дождавшись распутицы, украинская сторона отсрочит крупные наступательные операции до зимы или до весны, чтобы «пересобрать» танковые части и вновь броситься в атаку. Такой прогноз относительно дальнейшего развития событий на фронте озвучил основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев, его цитирует РИА Новости.

Собеседник агентства высказал мнение, что Киев может продолжить копить высокоточные боеприпасы — крылатые ракеты авиационного базирования, системы GLSDB для HIMARS. По его словам, не последнюю роль сыграют оперативно-тактические ATACMS, поставки которых недавно одобрил Вашингтон.

«Для нас это новая система. На какое-то время, пока мы не выработаем методологию борьбы с ней, противник может получить локальное преимущество», — отметил эксперт, оценивая влияние переданных Киеву новейших вооружений на ход специальной военной операции (СВО).

Рассуждая о шансах Киева улучшить свои позиции благодаря ATACMS, Корнев отметил, что преимущество, которое могут получить ВСУ, едва ли будет решающим.

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