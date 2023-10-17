США поставили ВСУ ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

NYT: поставленные ВСУ ракеты ATACMS оснащены кассетными боеприпасами

Ракеты большой дальности ATACMS, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), оснащены кассетными боеприпасами. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

«Версия ракеты ATACMS, отправленная украинцам в небольшом количестве, по словам чиновников, оснащена кассетными боеприпасами — бомбами меньшего размера, которые могут нанести ущерб на большой территории», — отметили в материале издания.

Авторы также отмечают, что данные ракеты уже используются ВСУ, однако президент США Джо Байден согласился их предоставить на условиях ограниченности территории использования.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ракеты ATACMS уже на Украине и их использовали для атаки по Бердянску. Власти Бердянска сообщили, что в городе ночью сработали системы ПВО. Информация о разрушениях не поступала.