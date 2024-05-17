Си Цзиньпин накормил Путина китайской едой. Что понравилось президенту России больше всего?

Путин не устоял перед уткой по-пекински на ужине у Си Цзиньпина

Повара председателя КНР Си Цзиньпина приготовили необычный обед для президента России Владимира Путина, приехавшего в Китай на 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя государствами. На торжественном приеме участникам российской делегации подавали тушеные морские огурцы, пятнистых окуней и утку по-пекински. Путину она так понравилась, что он съел больше, чем собирался.

Российской делегации предложили отведать беспозвоночных морских животных

Чем будут кормить российского президента во время первого заграничного визита после инаугурации, стало известно еще до приема. В меню от поваров Си Цзиньпина были утка по-пекински, пятнистый окунь в бульоне из креветок и трепанг с луком-пореем.

Последний пункт особенно необычен. Трепанги — это беспозвоночные животные, родственные морским огурцам. В Китае их считают деликатесом и, как правило, едят сырыми или сушеными. Однако для российской делегации трепангов потушили в бульоне.

Согласно Международному радио Китая, помимо лука, в рецепт входит рисовое вино, соевый соус, имбирь и сахар. Блюдо рекомендуют пожилым, физически истощенным и слабым людям.

Делегатам из России также предложили устрицы в утином бульоне, овощи в соусе из морепродуктов, ассорти овощных блюд и различные десерты.

Президент России не удержался и съел два кусочка утки по-пекински вместо одного

После торжественного приема президент рассказал журналистам кремлевского пула о впечатлениях. Оказалось, что больше всего ему понравилась утка по-пекински — одно из самых известных блюд китайской кухни.

Путин признался, что посмотрел на два куска на тарелке и решил съесть только один. «Но не мог удержаться — съел и второй, уж больно было вкусно», — объяснил президент.

Для приготовления этого блюда утку натирают медом и два дня запекают в специальной печи на дровах из вишневого дерева. Готовую утку по-пекински нарезают тонкими ломтиками и едят, заворачивая кусочки мяса в блинчики.

В прошлом Путин угощал Си Цзиньпина российским мороженым

Во время встречи с председателем КНР в 2019 году Путин подарил ему ящик мороженого. Си Цзиньпину, по его словам, очень понравилось. В марте президент упоминал об этом на встрече с представителями АПК.

Я своего друга Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там, по-моему, возросли даже его продажи после этого Владимир Путин президент России

С тех пор, как утверждает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин всегда держит наготове отечественное мороженое для Си Цзиньпина. Привез ли он его с собой в Китай, не сообщается.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На прямой линии в 2023 году Путин говорил об оливье, селедке под шубой и яичнице

В 2023 году в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Путин заявил о любви к куриным яйцам и добавил, что раньше мог «десять сразу с утра навернуть».

Когда один из участников прямой линии спросил президента, что ему нравится больше — селедка под шубой или оливье, Путин не назвал конкретное блюдо, а ответил, что этот сложный выбор зависит от напитка. «Смотря что закусывать», — сказал российский президент.