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22:26, 20 марта 2023Россия

В Кремле сообщили о заготовленном для Си Цзиньпина мороженом

Песков: у Путина всегда наготове российское мороженое для председателя КНР Си Цзиньпина

Фото: Sputnik / Sergei Karpukhin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин всегда держит наготове отечественное мороженое для председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На вопрос о том, будут ли китайского лидера во время визита угощать российским мороженым, он ответил «наверняка». «Мороженое всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит», — заявил представитель Кремля.

Песков также рассказал о меню предстоящего государственного обеда, который будет дан во вторник, 21 марта. По его словам, будет представлена «традиционная русская кухня». Кроме того, будет подготовлена культурная программа. В то же время подробностей Песков не сообщил.

Ранее в Москве завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран в Кремле продлилась 4,5 часа. Сегодня Путин и Си провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем у политиков запланировано общение за ужином.

Поездка председателя КНР в Россию продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов», сообщали в Кремле.

Си Цзиньпин не раз хвалил российское мороженое, отмечая, что в России лучшие сливки. В 2019 году Путин подарил председателю КНР ящик мороженого.

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Марина Совина
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