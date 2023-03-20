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21:11, 20 марта 2023Россия

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина, длившиеся 4,5 часа

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча лидеров двух стран в Кремле продлилась 4,5 часа. Сегодня Путин и Си провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем у политиков запланировано общение за ужином.

Ранее в ходе общения с прессой лидер КНР заявил, что планирует обсудить с российским коллегой «международные темы» и план развития стратегического взаимодействия. В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что на встрече в том числе поговорят об обстановке на Украине и о китайском плане мирного урегулирования.

Поездка председателя КНР в Россию продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем рассказывали ранее в Кремле.

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Марина Совина
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