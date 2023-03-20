Си Цзиньпин заявил о готовности защищать международное право вместе с Россией

Си Цзиньпин по прилету в Москву заявил о готовности защищать международное право с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил с журналистами по прибытии в Москву и заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным «международные темы» и «наметить план развития стратегического взаимодействия», пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что готов защищать международное право вместе с Россией. «В далеко не спокойном мире Китай готов с Россией решительно отстаивать ооноцентричную международную систему, стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве и основополагающих норм международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН», — рассказал политик.