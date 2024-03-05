Путин назвал причину роста продаж российского мороженого в Китае

Президент РФ Путин вспомнил, как угощал мороженым председателя КНР Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин назвал возможную причину роста продаж российского мороженого в Китае. На встрече с представителями АПК лидер страны вспомнил, как угощал мороженым председателя КНР Си Цзиньпина: продажи продукта на его родине заметно увеличились после этого, передает ТАСС.

«Я своего друга Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там, по-моему, возросли даже его продажи после этого», — ответил Путин на слова коммерческого директора «Иль мио мороженко» Ирины Гармаевой об интересе к продукту в Китае.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России взлетели.

