Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
21:07, 5 марта 2024Экономика

Путин назвал причину роста продаж российского мороженого в Китае

Президент РФ Путин вспомнил, как угощал мороженым председателя КНР Си Цзиньпина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал возможную причину роста продаж российского мороженого в Китае. На встрече с представителями АПК лидер страны вспомнил, как угощал мороженым председателя КНР Си Цзиньпина: продажи продукта на его родине заметно увеличились после этого, передает ТАСС.

«Я своего друга Си Цзиньпина угощал нашим мороженым. Там, по-моему, возросли даже его продажи после этого», — ответил Путин на слова коммерческого директора «Иль мио мороженко» Ирины Гармаевой об интересе к продукту в Китае.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России взлетели.

Что думаешь? Оцени!
      Ольга Лаврикова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава СВР высказался о причине смерти Навального

      В любимой пивной Гитлера вновь начали зиговать

      Скандальному королю Таиланда некому оставить трон. Почему запретные браки его наследников привели к небывалому кризису?

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фото в бикини

      Нарышкин указал на виновных в подрыве «Северных потоков»

      Жительница Часова Яра обвинила ВСУ в использовании людей в качестве живого щита

      Глава СВР заявил о подготовке США сил для подрывной работы против России

      Рубль подорожал после публикации данных Минфина

      В СВР предупредили об угрозе из-за слов Макрона об отправке войск на Украину

      Мужчина трижды изнасиловал возлюбленную и скрывался 19 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше