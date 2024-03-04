Продажи новых автомобилей в России взлетели

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России выросли на 64 % в январе-феврале

По итогам января-февраля в России продали в общей сложности 221 261 новый автомобиль (возрастом до трех лет). Показатель превысил уровень того же периода 2023-го на 64 процента, сообщается на сайте министерства промышленности и торговли.

Значительный прирост (плюс 23 процента в годовом выражении) продемонстрировала и реализация новых российских машин. В ведомстве уточнили, что за первые два месяца 2024-го в стране продали свыше 95 тысяч подобных автомобилей.

В сегменте легковых машин годовой прирост составил 73 процента, а их реализация достигла уровня в 183 322 единицы. Что касается легких коммерческих автомобилей, то их продажи увеличились на 63 процента, до 17 307 штук. В свою очередь, реализация грузовых машин увеличилась на 16 процентов (до 17 450 единиц), автобусов — на 5 процентов (до 3 182 штук), заключили в Минпромторге.

Ранее о значительном росте продаж автомобилей Lada сообщили в концерне «АвтоВАЗ». Уточнялось, что по итогам февраля реализация этих машин на российском рынке увеличилась на 33,9 процента в месячном и на 19 процентов в годовом выражении. В целом за последний месяц зимы в стране продажи в общей сложности 27 888 автомобилей Lada. Это значение превысило январское на 7 053 штуки.