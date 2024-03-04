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13:43, 4 марта 2024Экономика

Россияне бросились скупать Lada

«АвтоВАЗ» нарастил продажи автомобилей Lada на 33,9 процента в феврале

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

По итогам февраля 2024 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada на российском рынке увеличились на 19 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 27 888 единиц. В сравнении с январем 2024-го показатель вырос на 33,9 процента, сообщается на сайте компании.

Наибольший рост продаж в последний месяц зимы продемонстрировали автомобили семейства Vesta. По итогам февраля их продажи увеличились на 42,4 процента в сравнении с январским показателем и составили 6819 единиц, уточнили в концерне. Значительный прирост был зафиксирован в сегменте автомобилей Granta. В месячном выражении их продажи увеличились на 33,9 процента и достигли уровня в 12 798 единиц.

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В свою очередь, реализация машин Niva Legend выросла за месяц на 24,3 процента и на 40,7 процента в годовом выражении — до 3904 единиц. Продажи Niva Travel достигли отметки в 3884 штуки (плюс 26,1 процента к уровню января и на 0,7 процента больше в сравнении с февралем 2023-го), добавили в «АвтоВАЗе».

Продажи автомобилей Lada растут с начала этого года. По итогам января реализация этих машин на российском рынке увеличилась на 19,3 процента в годовом выражении. Таким образом, в процентном выражении февральский прирост (плюс 19 процентов год к году) оказался почти идентичен январскому. Однако в количественном продажи в последний месяц зимы оказались выше — 27 888 единиц против 20 835.

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      Анатолий Акулов
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