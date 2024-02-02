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16:30, 2 февраля 2024Экономика

Продажи Lada резко выросли

Продажи «АвтоВАЗа» в январе выросли почти на 20 процентов в годовом выражении

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Продажи автомобилей Lada в России за первый месяц 2024 года резко выросли — на 19,3 процента в годовом выражении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

Всего в январе было реализовано 20 835 автомобилей, отчиталось предприятие. Вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин отметил, что успешное начало года внушает определенный оптимизм, так как январь считается месяцем низких продаж из-за длинных праздников. Несмотря на это, продажи Lada выросли по сравнению с 2023 и с 2022 годом, добавил он.

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«В течение 2024 года мы продолжим предпринимать ряд мер для поддержания уверенного лидерства Lada на российском рынке», — заключил он.

Самый заметный прирост по сравнению с прошлым годом показали модели семейства Lada Vesta — продажи подскочили в 16 раз, до 4787 штук. На четверть увеличились продажи Niva Legend и Travel (6 221 автомобиль), при этом для Lada Granta показатель соответствовал среднегодовому (9 667 единиц).

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил упростить комплектацию новой модели Lada Aura. Специальную версию седана бизнес-класса создадут для использования в такси — выпуск новинки бренда намечен на сентябрь 2024 года. Представители завода пока не раскрыли детали о техническом оснащении модели.

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