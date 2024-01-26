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08:01, 26 января 2024Экономика

«АвтоВАЗ» решил упростить новую модель автомобиля для такси

«АвтоВАЗ» упростит комплектацию нового седана бизнес-класса Lada Aura для такси

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» решил упростить комплектацию новой модели Lada Aura. Об этом со ссылкой на представителя завода сообщает Autonews.

Специальную версию седана бизнес-класса создадут для использования в такси — выпуск новинки бренда намечен на сентябрь 2024 года.

«Безусловно, мы рассчитываем на рынок такси, на котором такой автомобиль востребован. Будет создана специальная комплектация автомобиля, но детали раскрывать пока рано», — пояснил представитель компании.

Компания представила проект автомобиля Lada Aura 8 июня. Автомобиль отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров на заднем сиденье. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Салон новинки будет отделан кожей, а ее цена будет значительно превышать два миллиона рублей.

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«АвтоВАЗ» позиционирует удлиненную модификацию Lada Vesta как автомобиль для госслужащих. Производство модели, которая, согласно планам концерна, востребована в бюджетных организациях и среди чиновников регионального уровня, начнется в августе-сентябре 2024-го.

Новую модель успел похвалить министр финансов России Антон Силуанов. Он заявил, что готов поменять иномарку на отечественный автомобиль, и призвал всех чиновников пересесть за руль Lada Aura. Министр отметил комфортные задние сиденья машины и добавил, что новинку можно почти отнести к классу «бизнес».

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      Вячеслав Агапов
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