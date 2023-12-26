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11:51, 26 декабря 2023Экономика

В Минфине России пообещали первыми пересесть на новинку «АвтоВАЗа»

Силуанов счел новинку «АвтоВАЗа» очень комфортной и не хуже зарубежных аналогов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Минфине России пообещали первыми пересесть на Lada Aura. О том, что новинка «АвтоВАЗа» очень комфортная и не хуже зарубежных аналогов, заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

Удлиненный седан Lada Aura представили в июне 2023 года. Автомобиль на базе Lada Vesta с кожаным салоном и премиальной аудиосистемой стоимостью «существенно выше» 2 миллионов рублей позиционировали как машину для бюджетных учреждений и чиновников регионального уровня.

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Глава Минфина одним из первых заявил, что хочет пересесть на новый российский автомобиль, и призвал остальных чиновников последовать его примеру. Министр отметил комфортные задние сиденья машины и добавил, что новинку можно почти отнести к классу «бизнес».

В ответ на инициативу президента пересадить всех чиновников на отечественные автомобили в «АвтоВАЗе» предложили свою новинку. Однако массовое производство Aura начнется не раньше следующего года и при условии достаточного объема государственной поддержки, предупредили представители концерна.

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      Вячеслав Агапов
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